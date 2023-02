Eesti muusikud annavad välja eesti- ja ukrainakeelse albumi "24.02"

"Kui meil toimuvad mingid üritused, paneme alati selga võšivankad või sellised kaunid ukraina kleidid oma ilusate käsitöötikanditega," kommenteeris Ukrainast pärit Kolesnik riietust, mis tal ka stuudios seljas oli.

"Seda on keeruline hinnata," vastas Kolesnik küsimusele, kui suur on tema koduigatsus. "Võin öelda, et kodu on ikkagi seal, kus on su lähedased," lausus ta. Kolesnik tuli Eestisse koos perega.

"Kui sõbrad ütlesid, et Eesti võtab ukrainlasi vastu, ja ollakse väga heatahtlikkud, otsustasime proovida," kommenteeris ta Eestisse tulekut. "Seda enam, et siin on ka keelebarjäär väiksem - paljud räägivad vene keelt."

"See on tõesti olnud üks huvitav lugu," tutvustas Kolesnik albumi sündi. "Nägin Matise kuulutust, et nad otsivad inimest, kes aitaks salvestada laulu ukraina keeles - abi vajati just häälduse osas," meenutas ta. "Ma samal ajal tahtsin leida siin rohkem loomingulisi ja muusikalisi sõpru. Mõtlesin, et saaksin ju aidata küll," lisas Kolesnik, et muusika ühendab rahvaid.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

"Sai kinnitust see, mida me oleme läbi sajandite kartnud ja teadnud, et kui kuskilt oht varitseb, siis varitseb see ida poolt," kommenteeris Põldsepp, mis muutus tema jaoks peale 2022. aasta 24. veebruarit.

Untsakate ansamblile annetati paar aastat tagasi ka Eesti Metsavendade Liidu teenetemärk. "See on väga suur tunnustus," ütles Põldsepp. "Me oleme läbi aegade laulnud eesti sõdurilaule."

"Teinekord alahinnatakse psühholoogilise sõja olulisust," sõnas plaadi produtsent Leima. "Minu filosoofia seisneb selles, et kui olla infosõja rindel tubli ja tulemuslik, siis ei ole sõja järgmisesse faasi vaja minnagi," arvas ta.

Albumil "24.02" on seitse uudisloomingulist laulu, igaüks neist eesti ja ukraina keeles. Enamiku laulusõnadest on kirjutanud Aapo Ilves, muusika on loonud Matis Leima, Toomas Lunge, Indrek Kalda, Margus Põldsepp, Kait Tamra. Esitajateks Zetod, Justament, Untsakad, Lõõtsavägilased, Nika Marula, Kait Tamra ja Eestis elavad ukrainlastest muusikud Aleksandr Brazhnyk, Anastasija Kolesnik ja Ruslan Trochynskyi. Laulutekstid tõlkis ukraina keelde Irena Peterson.

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi annab vabatahtlike kingi Ukraina suursaadikule Mariana Betsale üle Kaitseliidu peastaabi hoones 23. veebruaril.

Album "24.02" on digitaalne, seda saab juba järgmisel nädalal kuulata ka Eesti raadiojaamades ja tasuta alla laadida Kaitseliidu veebist.