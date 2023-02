Türgist saabunud vabatahtlik päästja: oli küll järeltõukeid, kuid saime õigel hetkel hoonest välja

Päästeameti planeerimistalituse nõunik ja vabatahtlik Edit Tammepõld tutvustas, et isa võttis teda väiksena tihti igale poole kaasa, sealhulgas ka tööle. "Tema tutvustas mulle seda maailma ja avas mulle väga palju väikseid uksi."

"Vaadates tagantjärgi, kuhu me jõudnud oleme, olen ma tema valikute üle uhke," kommenteeris isa Margo Tammepõld, kes algselt vabatahtliku päästja karjääri tütrele ei soovitanud. Margo töötab Türi päästekomando meeskonnavanemana. "Isa ütles, et mõtle natukene sellele, kas see on see tee, mida sa tahad võtta," lisas Edit, kes teadis täiesti kindlalt, et tahab just päästjaks saada.

Margo Tammepõld "Hommik Anuga" saates. Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Edit ja Margo kinnitasid, et mõlemad olid koheselt valmis Türki kohalikele appi minema, kui kutse selleks pärast maavärinat tehti.

"Keskkond sinu ümber ei vasta mitte kunagi sellele, mida sa õppustel või koolitustel läbi teed," rääkis Edit kohapealsetest olustikest. "Aga inimeste teadmised ja oskused abi anda on heal tasemel."

"Me läksime igasse hoonesse eesmärgiga leida sealt elavaid inimesi," ütles Margo. "Paraku elusaid inimesi me ei leidnud. Me puutusime hästi palju kokku hukkunutega," sõnas ta.

Edit lausus ka, et umbes iga kolmas hoone oli liiga ohtlikus seisukorras, et sinna siseneda. "Oli küll järeltõukeid ja hoone värisemisi, kuid saime kõik õnnelikult sel hetkel hoonest välja," meenutas Margo.

"Me päästsime väga paljude türklaste südamerahu," ütles Edit, et türkalsed soovivad kohalike kommete kohaselt lahkunud inimesed maha matta ning olid väga tänulikud, kui seda teha said.

Edit Tammepõld "Hommik Anuga" saates. Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

"See mure ja kurbus – samaagne lootus ja lootusetus," vastas Edit küsimusele, mis oli kõige raskem päästetööd tehes.

"Väga vähe on vaja, et olla rahul ja õnnelik," sõnas Edit, mida päästetöö kogemus talle andis. "Ja olukordade aktsepteerimine ja leppimine teatud asjadega, mida muuta ei saa, on läinud juba selle paari päevaga, mis ma tagasi olen olnud, palju lihtsamaks."

"Päästetööde valdkonnas sain palju oskusi ja teadmisi, mida on võimalik ka Eestisiseselt rakendada, kui meil peaks toimuma mingeid varinguõnnetusi," lisas Margo.