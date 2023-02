Skrillex avaldas uue albumi "Don't Get Too Close"

Elektroonilise muusika produtsent Skrillex üllatas nädalavahetusel oma fänne, avaldades uue albumi "Don't Get Too Close".

Skrillexil ilmus sel nädalavahetusel üllatuslikult kolmandas stuudioalbum "Don't Get Too Close", mis tuli välja vaid päev pärast tema teist stuudioalbumit "Quest For Fire". Muusiku esimene täispikk album "Recess" ilmus 2014. aastal.

Albumil "Don't Get Too Close" on kokku 12 lugu ning sellel saab kuulda ka Yung Leani, Kid Cudi ja Justin Bieberi vokaale.