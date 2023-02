Euroopa saunamaratonil võistles ligi 800 osalejat

Otepää saunamaratoni stardis oli tänavu osavõtjaid 12 riigist. Pärast starti sööstsid võistlejad erivatesse saunadesse, mõni saun oli ehitatud kilest, mõni lumest ja põhust, mõnes võeti saunalisi vastu lausa puhkpillimuusikaga.

"Kaks olulist asja on täna – parim kostüüm on oluline ja loomulikul parim saunaline, kes läbib selle saunadistantsi kõige kiiremini, sest tegemist on maratoniga. Nad peavad kolm minutit oma tiimiga istuma igas saunas lava peal ja siis strateegiliselt kõige kiiremat ja kõige otsemat teed läbima kõik saunad," selgitas peakorraldaja Ago Arro.

Võistlus oli meeleolukoas. "Kahjuks on alles algus, aga on suurepärane," rääkis Mihkel.

Need, kes tahtsid koguda boonuspunkte, said käia jääaugus, kümblustunnis või külmaveevannis.

"Väga hästi läheb. See on meil juba kolmas saun ja siiani kõige parem saun," sõnas Liina. "See on kõige ägedam selles mõttes, et see on nutikas lahendus ja elamus, nagu baarileti ääres, aga samas saunas – äge," lisas ta.

Kui stardist oli möödunud neli tundi, jõudis esimesena finišisse võistkond Inetud Pardipojad. "Väga uhke tunne on. Me mõtlesime, et teeme võiduka lõpuni, tuleb koht, mis tuleb, aga see, et me esimeseks saime, on tõesti väga hea üllatus," rääkis Andres.