Eesti tantsumuusika produtsent Roderic H avaldas uue singli

"See on mõnus tantsuline poplaul, milles teeb vokaalselt kaasa ka Ukraina laulja Sergi," tutvustas produtsent.

"Laul räägib mäletamisest: sellest, kuidas me tahame jääda igavesti nooreks ja hoida oma mälestusi elus. Pole tähtis, kui raske praegu on, meil on alati olemas mälestused, mis aitavad edasi liikuda ja võidelda enda ning oma laste parema tuleviku eest," kirjeldas Roderic H loo sisu.