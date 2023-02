Loova Tuleviku Kooli õpilased uurisid õnne valemit, perekonnalugusid ja Eestit läbi raamatute

"Meil kestab iga vahetund pool tundi," tutvustas 2. klassi õpilane Karoliine Loova Tuleviku Kooli päevakava. 4. klassi õpilane Emili lisas aga, et tunnid on ka sellevõrra pikemad ning enamik neist kestavad 75 minutit.

Loova Tuleviku koolis leiab peagi aset teaduskonverents, mis on Eesti 105. sünnipäeva auks korraldatud. 1. klassi õpilane Ron tuvustas, et tema uurimistöö hõlmas endas vanavanemate ja perekonnaloo uurimist. 2. klassi õpilane Oskar oli teemaga seonduvalt võtnud stuudiosse kaasa erinevad aupaberid ja aumärgid, mis tema perekonnalugu jutustasid. Näiteks sai Oskari vanavanaisa Johan Laidonerilt tunnistuse. "Ta oli Eesti poolt ja kaitses Eestit," põhjendas Oskar, miks vanavanaisa tunnustuse pälvis.

"See on meie kodumaa - siin on meie sõbrad ja pere," põhjendas Oskar, miks talle Eestis elada meeldib. "Ja siin on puhas loodus ja puhas õhk."

Loova Tuleviku Kooli õpilased Oskar ja Karoliine "Hommik Anuga" saates. Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Õpilased Karoliine ja Oskar räägivad konverentsil, kuidas Eesti läbi raamatute paistab. "Mina valisin raamatu "Lenni ja Tallinn"," tutvustas Karoliine. Oskar valis aga teose "Tallinna vanalinna kummitusmajad".

"Lühikeses jala torni lähedal kummitab munk Justinus, kes oli enne mungaks hakkamist timuka abiline," rääkis Oskar, mis ta oma raamatust õppis. "Ta tegi nii musta tööd ja kui ta suri, siis ta ei saanud rahu ning nüüd kutsub rahvas teda mustaks mungaks," sõnas ta. "Ka Toompeal on musta munga kujusid," lisas Karoliine.

Emili sõnas, et tema projekti nimi on "Õnne valem", mille raames intervjueeris ta ühte enda arvates õnnelikku inimest. "Valisin enda ema," vastas Emili, et tema arvates on ta ema alati õnnelik, kuid ta ei saa aru, miks. Emili järeldas intervjuust emaga, et õnne valem on lähedastega aja veetmine ning enda armastamine.