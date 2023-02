Johan Randvere: suuremate lugudega lähevad sõrmed ühel hetkel ikka natuke katki

"Kui on vähegi suuremad lood, siis ühel hetkel on nad ikka natuke katki," rääkis pianist, et viimastel aastatel kipuvad ta sõrmed klaverit mängides rohkem katki minema kui vanasti.

"See on minu iseloomuga seotud - ma oleks saanud seda tegelikult vältida," kommenteeris Randvere viimatist intsidenti, kus ta sõrmed veriseks mängis. "Meil olid väga intensiivsed proovipäevad," lisas ta. "Ma ilmselt peksin endale küüned sisse."

Randvere rääkis, et kui ta tempokamaid lugusid klaveril katkiste sõrmede tõttu mängida ei saa, siis võtab ta rahulikumad lood ette. "Ma kahtlustasin, kui lõhed sõrmedesse tekkima hakkasid, et äkki oli mul liiga pikk paus vahepeal."

Randvere tõdes, et nüüd on ta endale pianistina kõrgemad standardid seadnud kui nooremana ning piitsutab end harjutades rohkem kui vanasti. "Noorena harjutasin kõike, kuni selle hetkeni, kui korra välja tuli," meenutas ta. "Nüüd ma tõesti proovin mängida nii, et ma tean täpselt, mida mul on teha vaja. / .../ ja siis ma lihtsalt harjutan selle lihastesse sisse."