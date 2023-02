Räppar NF avaldas uue singli "Hope"

Uues viieminutilises loos räpib NF isaduse, usu, tervenemise ja eneseotsingute teemadel. Loo läbivaks sõnumiks on see, et inimesed peaksid enda sisetunnet usaldama ja autentsed olema.

Singel "Hope" ilmus koos muusikavideoga, mille režissöör on räppar ise koos Patrick Tohilliga. Singli sõnad on samuti NF ise kirjutanud.

NF-i uus album tuleb välja 7. aprillil.