Ansambel Shanon: meil ei ole kunagi olnud plaanis kurba muusikat teha

"Keegi ütles, et ma tunnen Sallerit (Hendrik Sal-Saller – toim.), tema saaks aidata," meenutas Harik bändi algusaastaid ja esimese loo lindistamist. "Ma sõitsin Eestist minema ja järsku keegi ütles, et kuule, teie lugu mängitakse raadiotes päris palju," lisas ta.

"Pidin välismaalt tagasi tulema ja hakkama bändiga proove tegema, aga meil ju palju lugusid ei olnud. Pidime tegema umbes 1-2 demo päevas, et saaks ruttu lood kokku," lausus Harik.

2008. aastal sai Shanon "Üksinda" loo eest Raadio 2 Aastahitil uue tulija auhinna. Harik rääkis, et kui Shanon uut solisti Freddy Tomingase asemele otsima hakkas, oli Taavi Immato esimene, kes neile pähe tuli ja kellega kontakteeruti. "Ta jäi superstaarisaates mulle silma," meenutas Harik 2008. aastat, kus Immato "Eesti otsib superstaari" saates osales.

Immato sõnas, et talle Shanoni pakkumine sobis, sest ta ei tahtnud kunagi olla sooloartist, vaid just bändis laulda. "Me läksime stuudiosse ja proovisime mõnda lugu teha, et näha, kas üldse inimestena kokku sobime," meenutas Immato. "Mulle meeldis see sound."

Esimene lugu, mis Shanon koos Immatoga välja andis, kannab pealkirja "Läbi pisarate". "Tegelikult on nii, et meil ei ole kunagi olnud plaanis teha hästi kurba muusikat," muigas Harik, et ilmselt sündisid toonased melanhoolsed lood enda eeskujude mõjutusel, kelleks olid Soome bändid.

Aastal 2022 andis Shanon aga lausa 120-130 kontserti. "Väsimus on loomulik, ükskõik, mida sa teed. Aga seda tunnet küll ei ole, et see kuidagi ära oleks tüüdanud. Pigem kontserdid just motiveerivad," kommenteeris Immato.