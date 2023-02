Toompere: kommunikatsiooni õppides hakkasin aru saama, mida tantsukunstnikuna teha tahan

Berliinis tegutsev koreograaf Üüve-Lydia Toompere tutvustas "Terevisioonile", et kaasaegsesse tantsu tuleks pigem suhtuda tunnetepõhiselt, kui proovida seda sõnadesse panna. Samuti rääkis Toompere, et kommunikatsioonialane õpe on aidanud tal tantsukunstnikuna paremini mõista, mida ta publikule edasi anda soovib.

Toompere kinnitas, et Berliin on tantsijale hea linn, kus elada. "Siin on igasuguseid erinevaid koreograafiavorme, mida vaadata."

"Ei, ma ei arva, et peab selgitama," vastas Toompere küsimusele, kas tema arvates peaks kaasaegset tantsu sõnadega selgitama. "Kõige parem asi, mida ma saan inimestele soovitada, kui nad kaasaegset tantsu õppima lähevad, on see, et nad võtaksid seda sellisena, nagu nad seda kogevad," sõnas ta, lisades, et kogemust võib küll proovida sõnadesse panna, ent see ei ole kindlasti kaasaegse tantsu põhimõte ja pigem võiks tantsu suhtuda tunnetepõhiselt.

Toompere otsustas lisaks tantsule Saksamaal kommunikatsiooni õppida. "Ma tundsin, et tahaksin midagi veel peale tantsu teha," rääkis ta. "Kui ma kommunikatsiooni hakkasin õppima, siis hakkasin aru saama, mida ma kunstnikuna teha tahan," muigas Toompere. "Ma hakkasin lõpuks enda mõtteid paremini sõnastama."

Koreograaf lisas, et õpe avardas ta maailmavaadet ning tõstis koerograafi rollist välja. "See tutvustas mulle uusi erinevaid viise, kuidas saaks veel kunstis asju teha."

"Ma toon Eesti ja Saksa tantsijad, oma sõbrad, kokku ja lõpuks tuleb sellest lavastus, mis esietendub Kanuti Gildi SAALis," tutvustas Toompere oma lähituleviku plaane, mis on ühtlasi ka tema esimeseks koostööprojektiks välisriigiga.