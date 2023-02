Adeele Jaagol ilmus uus singel "Grow"

Adeele sõnul on tema uus singel "Grow" ood kasvamisele, muutumisele ja vanadest mustritest lahtilaskmisele. "Mul on vahel nii raske leppida, et ajad muutuvad. Ma õpin ennast kohandama, muutusi tervitama ja rasketel aegadel valuga silmitsi seisma," kommenteeris ta. "Loodav looming aitab mind sellest valust võitjana läbi tulla."

Adeele lausus, et lugu "Grow" sündis 15 minutiga – see lihtsalt voolas temast välja. "See on kõige äkilisemalt ja plahvatuslikumalt sündinud lugu, mille ma kunagi loonud olen," lisas ta.

"Mul väga vedas inimestega, kes koos minuga loos üles astuvad – ühisest energiast sündis palju ilusat," tänas laulja. Loos mängib kitarri Jaan-Eerik Aardam ning trummidel on Tõnu Tubli.

Käesoleva pala sõnad ja muusika on kirjutatud Adeele ja loo produtseeris Jaan-Eerik Aardam. Uue singli salvestas ja miksis Jaan Jaago ja loo lõppviimistluse autor on José Diogo Neves.