Hanna Martinson ehk LeHanna avaldas uue singli "Ainult siis, kui…", mis on on tema jaoks esimene lugu, kus ta ise laulukirjutajana kaasa lööb.

Autorite sõnul kirjeldab lugu hetki, millega paljud end samastada saavad – fantaseerid sellest kellestki oma minevikus, olevikus või unistustes, kes leiab ikka ja jälle tee sinu fantaasiatesse. Loost leiab iga kuulaja just temale sobiva vastuse küsimusele, mis on need hetked, mis saavad juhtuma "ainult siis, kui…".

Uus lugu kätkeb endas ka mitut esimest. Tegu on esimese looga LeHanna repertuaaris, kus Martinson ise laulukirjutajana kaasa lööb. Samuti valmis loole esimene LeHanna muusikavideo, mis filmiti kahel päeval ajaloolises Villa Andropoffis. Video loovtiimi kuulusid Aleksander Kovaljonok, Aleksandr Dmitrijev ja Mari-Ly Kapp.

"Enda avamine – eriti esimest korda – on hirmutav! Kui eelnevalt kirjutati lugusid mulle ja minu isiksust silmas pidades, siis seekord proovisin endale kirjutades kätt ka ise," kirjeldas Martinson.

"Ennast kõrvalt näha on muidugi keerukas, kuid kui üks kord selle ukse avad, siis jääbki sealt uksest üllatusi tulema. Edaspidistes LeHanna lauludes saab kindlasti ka minu käsi mängus olema – musikaalne loomine on sõltuvusttekitav."

Värske singel on kirjutatud koostöös Sander Sadama ja Cecilia Martina Mägiga. Loo produtsent on Sander Sadam.

Praeguseks on ta linti laulnud mitmeid demosid ja lubab, et juba peagi saab tema loomingu uusi vilju kuulda.