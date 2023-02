Mikk Tammepõld: Ultima Thulel ei ole ühtegi halba plaati

Tammepõld meenutas saates, kuidas Dramamama umbes 15 aastat tagasi tegutsema hakkas. "Otsa kooli hoovis oli üks pidu, kuhu ma mingil põhjusel sattusin," sõnas ta. "Nägin seltskonnas ühte kutti, kellel olid keset pidu kõrvaklapid peas / .../ läksin ta juurde ja võtsin talt kõrvaklapid peast ära ja panin enda klapid asemele. Selgus, et me mõlemad kuulasime iseenda demosid," rääkis muusik, kuidas ta toonase bändiliikme Laur Joametsaga kohtus. "Ja kuna mõlemale meeldis see, mida me kuulsime, siis leppisime kokku, et kohtume järgmisel päeval Von Krahli teatri baaris."

Märtsi algul on Damamamal tulemas akustiline kontsert. "Lisaks akustilise kava väljaehitamisele on töös mitmed lood, millest me plaanime vähemalt kaks-kolm sellel aastal fännideni toimetada," rääkis Tammepõld, millega ansambel praegu tegeleb. Ta sõnas ka, et palju kontserte neil selleks aastaks kavas ei ole – hetkel on veel plaanis üks kontsert aprillis ja teine juunis anda.

Samuti annab ansambel Ultima Thule kevadel kontserdi, millega tehakse kummardus nii lojaalsele publikule kui ka lahkunud bändiliikmetele ning kus Tammepõld ka lavale astub. "Ma arvan, et Ultima Thulel ei ole ühtegi halba plaati," tõdes Tammepõld, kes on ansambli austaja. "Ma olen albumifänn – mulle meeldib neid endiselt kuulata," tõdes ta, lisades, et Riho Sibulaga oli ta tuttav ning on kadunud muusikuga lavalaudasid jaganud.