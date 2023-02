Sel suvel toimub Ruhnus esimest korda viiulifestival

Sel suvel toimub esimest korda Ruhnus viiulifestival, mis on pühendatud Ruhnu saare loo jutustamisele.

21.–23. juulini toimuval festivalil antakse kontserte nii Ruhnu kirikutes, Kultuuriaidas kui ka vabas õhus. Lisaks muusikalistele etteastetele toimuvad festivali ajal saarel matkad, loengud, õpitoad ja tantsuõhtud.

Ruhnu viiulifestival on välja kasvanud Ruhnu viiulilaagrist, mis tähistab sel korral kümnendat tegutsemisaastat. Igal suvel toob laager saarele nädalaks kokku 40 viiuldajat ja muusikut. Nii viiulilaagri kui -festivali korraldajad on pärimusmuusikud Karoliina Kreintaal, Lee Taul, Sänni Noormets ja Kairi Leivo. Lisaks on tegevustesse kaasatud ka Ruhnu saare kohalikke elanikke.

Laagri eestvedaja ja festivali üks korraldajatest Karoliina Kreintaal sõnas, et festivali korraldamise mõte on laagriseltskonnal olnud juba mõnda aega, kuid alles kümnendal juubeliaastal julgeti uus samm ette võtta.

"Otsustasime, et kutsume festivalile ja Ruhnu tagasi varem laagris juhendanud muusikud. Nii on meie kavas kokku saanud tõeliselt rahvusvaheline ja lahe muusikute sats, kellest on aja jooksul saanud ka meie head sõbrad," rääkis Kreintaal.

Esimesel festivalil astuvad lavale prantsuse-ungari viiuldaja Baltazar Montanaro, iiri muusika vanameister ja ansambli the Chieftains asutaja Breanndán Ó Beaglaoích, pulmamuusikud Maria Stępień, Marcin Lorenz ja Maciej Filipczuk Poolast, pillivirtuoosid Marcelo Politano ja Luiz Black Brasiiliast, vanamuusika pillide lauto ja oudimängija Efrén López Hispaaniast ja viiulivirtuoos Michalis Kouloumis Küproselt.

Viiulifestivalile eelnevas laagris moodustatakse nii õpetajatest, laagrilistest kui korraldajatest poolesajapealine laagriorkester, millega pärast festivali lõppu mandrile kontserte andma sõidetakse.