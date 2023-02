RV avaldas esiksingli oma kolmandalt stuudioalbumilt

RV teatas, et sel aastal ilmub tema uus ja ühtlasi ka kolmas stuudioalbum, mille pealkiri on veel teadmata. Räppari seni värskeim album "Sada tuhat aastas" ilmus vaid neli kuud tagasi, 2022. aasta oktoobris.

Kolmanda albumi esimene lugu "Armuda lihtne" erineb stiili poolest muusiku varasemast loomingust – nimelt on tegu Suurbritannias populaarseks saanud drill'iga. RV arvas, et ta on Eestis üks väheseid, kes sellist muusikastiili viljeleb.

"Armuda lihtne" loo miksis RV ise ning selle masterdas Chartmakers.