Ukraina kooli lapsed uurisid ja hindasid eesti kirjandust

"Ma ei saaks öelda, et meil oleks suur valik," tõdes Ukraina kooli juht Natalja Mjalitsina, et eesti kirjandust leidub ukraina keeles küll, ent seda pole siiski piisavalt.

"Ja ikkagi enamus raamatuid, mis on välja antud, on algklassidele lugemiseks. Päris vaeslapse osas on 4.-6. klassi õpilased, kellele tahaks ka vahepeal mõne eesti raamatu kätte pista," lisas ta.

"Ma olen siiralt ja positiivselt üllatunud, et 3. klassi Ukraina lapsed võtavad nii suure huviga raamatud kätte," sõnas aga kooli juht, et laste huvi uute ukraina keelde tõlgitud raamatute vastu oli suur.

"Ma vaatasin raamatut, mille nimi on "Meie Eesti"," kirjeldas Ukraina kooli 3. klassi õpilane Katja, lisades, et raamatust õppis ta Eestis oleva ilusa looduse kohta. "Ja kui sind hammustas mõni putukas, siis kuidas ennast aidata," loetles ta, milliseid uusi teadmisi ta raamatust veel sai.

"Mina lugesin raamatut "Anna hambad"," sõnas õpilane Lera. "See räägib, kuidas Anna sattus erinevatesse olukordadesse, mis olid lõbusad, veidi ebamugavad ja perekondlikud."

"Väga hea raamat, väga ilusad pildid," kiitis omalt poolt õpilane Diana raamatut "Anna hambad".

"Mina lugesin raamatut "Kes võidab?", mis räägib sõjast. Jõudsin terve raamatu läbi lugeda," kirjeldas õpilane Ilja. "Mulle meeldivad koomiksid ja multikategelased," vastas ta küsimusele, milliseid raamatuid talle tavaliselt lugeda meeldib.

Ukraina kooli 3. klassi lastele jagati kingituseks ka ukraina keeles ilmunud Täheke, mis lastele väga meeldis. "Seal on väga ilusad pildid," ütles õpilane Taja.