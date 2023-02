Reikop ja Lõbu võistlesid "Ringvaates" Derby autode võidusõidurajal

"Derby autod on männipuidust või lihtsalt puidust autod, mis peavad mahtuma kindlate parameetrite sisse," tutvustas Derby autode võidusõidu korraldaja Jürgo Nooni. "Antud hetkel on 178 mm pikkuseks," lausus ta. "Ja autol on ka kindel kaal – kaal peab olema täpselt 142 grammi, pluss-miinus üks gramm."

"See on tegelikult pärit Ameerikast - skaudid on seda 1950. aastatest peale sõidutanud," rääkis teine võidusõidu korraldaja Aron Lips.

"Autode mõte on selles, et õpilased disainiksid neid ja kasutaksid erinevaid füüsikaseadusi," lisas Lips. "Neile väga meeldib," viitas ta koolilastele.

Reikop valis enda võistlusautoks kollase auto, põhjendades, et kuna tegemist on väljanägemiselt koleda autoga, siis ehk on selle kallal vaeva nähtud, et see voolujoonelisem ja seega ka kiirem oleks. "Tegelikult on füüsikaseadused oluliselt tähtsamad kui disain," kommenteeris Nooni Reikopi väidet.

Täpselt samal rajal, mis stuudiosse kohapeale toodud oli, toimub 21. veebruaril Derby autode võidusõit, millest kõik osa võtta saavad.