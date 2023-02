Triinu Upkin: Estonia teatri lava on tõesti väike

Upkin teatas raadiosaates, et hetkel käib tal sooloalbumi salvestamine. "Plaanid on väga tõsised ja suured," lausus laulja, lisades, et teatriinimesena plaanib ta oma esimest albumit esitleda etendusena. "Mitte plaadiesitluskontsert, vaid plaadiesitlusetendus."

Upkin avaldas sõbrapäeva eel ka uue laulu, mis suhtub armumisse ja armastuslugudesse skeptiliselt. "Kõik on juba olnud," põhjendas ta, viidates sellele, et armumise juurde käivad faasid on justkui alati samasugused ning armastusest on juba nii palju lugusid kirjutatud.

"Meil on kombeks, et me oskame igas lavastustes mitut osa," rääkis Upkin oma balletitantsija tööst, lisades, et tal on hetkelgi kümneid rolle selgeks õpitud.

"Trenni tuleb teha tõesti iga päev," jätkas Upkin. "Me käime kuus päeva nädalas teatris ja kõigil kuuel päeval alustame päeva balletitreeninguga," rääkis ta ja lisas, et balletiartistid teevad ka jõutrenni ja pilatest ning vastavalt vajadusele veel mõnda muud trenni.

"Pärast hommikusi treeninguid jätkub meie päev proovidega – harjutame neid tantse, mida õhtul laval teeme ja õpime ka uusi lavastusi, mis on repertuaari tulemas," sõnas Upkin.

"Lava on tõesti väike ja see kahjuks segab massistseene ja korreograafiliste jooniste esitamist," rääkis Upkin Estonia teatri lavast. "Kui meil oleks rohkem ruumi tantsida – rohkem õhku – siis see näeks lihtsalt veel parem välja."