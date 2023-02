"Pealtnägija" uuris, kuidas klassiga ajateenistuses käinud noormeestel läheb

2019. aasta suve hakul läks Tabasalu klassist väkke 11 noormeest. Nende üllatuseks sai uues kodus, pioneeripataljonis põhilisteks töövahenditeks mitte AK-4 või Galil, vaid mootorsaag ja labidas.

Riigikaitse õpetaja Kristo Pals tõdes, et kolm aastat tagasi, kui Tabasalu ühisgümnaasiumi lõpetanud noormehed klassiga koos ajateenistusse läksid, olid nad uue trendi esimesed pääsukesed – aasta hiljem läks koos ajateenistusse 14 klassi, seejärel juba 26 klassi ning möödunud aastal võttis ühise tee ette 27 klassi.

"See, et klassiga koos ajateenistusse minnakse, on juba täiesti normaalne. See on juba enam-vähem standard," sõnas Pals.

2020. aasta kevadel sai Tabasalu poiste ajateenistus läbi, iga mees alustas oma iseseisvat elu ja ka "Pealtnägija" luges eksperimendi lõppenuks. Vahepealsete aastate jooksul pudenesid peategelased üle ilma laiali ning eraelu tõi neile nii mõnegi seikluse ja saavutuse.

Kõik muutus läinud aasta 24. veebruari varahommikul. Ukraina sõda ja järsult muutunud julgeolekuolukord Euroopas pani ka omaaegse teleprojekti osalised hoopis teistsugusesse olukorda, sest nemad on niinimetatud kuum reserv ehk hiljuti väljaõppe läbinud, kes kutsutakse tagasi teenistusse, kui Eesti peaks sattuma ohtu ja kuulutataks välja mobilisatsioon.

"Kui ma 24. veebruaril ärkasin siis selline nädal aega ikka läks aega, et olukorraga harjuda," nentis Rasmus Kalep. "Ma teadsin, et kui see asi peaks eskaleeruma ka Eestisse, siis see tähendab ju seda, et mina peaksin ka Eesti eest välja minema."

Ka vennad Sander ja Siim Härma tõdesid, et olukord olukord on hirmus ja teeb neid murelikuks. "Meie oleme ju need, kes siis sellele peavad vastu hakkama," märkisid nad.

"Kõik räägivad, et meie võtame vabadust iseenesestmõistetavana. Tegelikult peab selle nimel iga päev palju tööd tegema," sõnas Kaspar Säär. "Kui olukord kutsub siis tuleb valmis olla."