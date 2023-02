Horvaatiat esindab Eurovisioonil ansambel Let 3 sõjavastase looga "Mama ŠČ!"

Horvaatia lauluvõistuluse Dora finaalist võttis osa 18 artisti. Atist, kes riiki maikuus Liverpoolis esindab, valiti televaatajate ja žürii häälte tulemusel.

Ansambel Let 3 teenis kokku 279 punkti, edastadest teisele kohale tulnud Harmonija Disonance'i 124 punktiga.

Let 3 on 1987. aastal Horvaatias loodud kaasaegne rokkbänd. Ansambel on nii Horvaatias kui ka teistes endistes Jugoslaavia vabariikides populaarne tänu oma originaalsele lähenemisele rokkmuusikale ja julgetele live-esinemistele. Tänasel päeval kuuluvad Let 3 koosseisu Damir Martinović, Zoran Prodanović, Ivan Bojčić, Dražen Baljak ja Matej Zec.

Väljaandele N1 antud intervjuus selgitasid bändiliikmed, et "Mama ŠČ!" on sõjavastane laul. "Tahame saata sõnumi neile, kes arvavad, et planeet on nende mänguasi ja juhivad kõiki nagu nukke," ütles Martinović.

Horvaata esineb Eurovisiooni lauluvõistluse esimeses poolfinaalis 9. mail. Teine poolfinaal, kus astub teiste seas üles Eestit esindav Alika looga "Bridges", toimub 11. mail. Lauluvõistluse finaal leiab aset 13. mail.