Lana Del Rey andis välja uue singli "A&W"

Teisipäeval nägi ilmavalgust Lana Del Rey uus singel "A&W", mis pärineb laulja peagi ilmuvalt albumilt "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd".

Loo "A&W" kaasautor ja -produtsent on Jack Antonoff.

24. märtsil ilmuv kauamängiv "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" on järg Del Rey 2021. aastal ilmunud albumile "Blue Banisters". Uuel albumil teevad teiste seas kaasa Father John Misty, Jon Batiste, Syml, Riopy ja Tommy Genesis.

Uue albumi nimilugu jõudis kuulajateni möödunud aasta detsembris.