Galerii: Rakvere teatrisse kogunesid Lääne- ja Ida-Virumaa tantsijad

"Lääne- ja Ida-Virumaa tantsupäev oli täis väga omapäraseid tantse, mille keskel särasid õnnelikud ja rõõmsad tantsijad. Nägime nii hoogsat lastetantsu kui ka tundlikke ja väga terviklikke ning tugeva esitusega tantsukompositsioone," jagas žüriiliige Aneta Varts. Ta lisas, et pärast kontserti toimunud vestlusringis žüriiliikmete ja juhendajatega mõtisklesid nad peamiselt tantsude, nende heaks tehtavate muusika- ja liikumiskeele valikute ning eakohasuse teemade üle.

Peakorraldaja Raido Bergsteini sõnul on positiivne, et Lääne-Virumaalt osalevate tantsijate arv on võrreldes varasemaga kasvanud. "Eriti positiivne on see selle trendi sees, et üleriigiliselt on noorte tantsuhuvihariduses hetkel siiski keerulised ajad ning see väljendub ka Koolitantsu osalejate arvus. Teisalt on jätkumas suund, kus Ida-Virumaalt osalevate tantsijate arv kahaneb ning küsimus on, kuidas see jälle vastupidises suunas liikuma saada," arutles Bergstein..

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärgiks on tunnustada kontserdil esinenud truppe ja nende juhendajaid ning tantsude autoreid.

Eriilmelisse žüriisse kuuluvad kultuurikorraldaja, tantsuõpetaja ja punkansambli Propeller trummar Aneta Varts, tantsuõpetaja ja endine balletiartist Maigret Peetson ning tantsu- ja etenduskunstnik Joonas Tagel.

Tunnustuspreemia pälvisid:

Lavaruumi täitev tervik ja tantsija tugev kohalolu – KNLM tantsukollektiiv Zagadka tantsuga "Mosaiik", autor Natalja Abramova

Nutikas kompositsioon ja rõõm vabas esituses – Arabesk tantsuga "Õnn on olla mina ise", autor Tatjana Tarakanova

Rõõmus ja julge esitus – Arabesk tantsuga "Nagu nukud", autor Tatjana Tarakanova

Tantsijate ühtne energia – MTT tantsuga "Geisha", autorid Elina Melanija Tannenberg ja Marleen Veerpõld

Paeluv ja maitsekas tervik – Viis Tähte tantsuga "Kes sa oled", autorid Anastassia Tihhomirova, Ainikki Seppar ja tantsijad

Terviklik kompositsioon ja läbitunnetatud esitus – Arabesk tantsuga "Töörööbikud", autorid Natalja Bažina

Väga julge ja omanäoline liikumiskeel ning väljendusrikkad karakterid – KLMN tantsuga "Patud", autor Natalja Šabartšina

Täpne hea tunnetusega esitus ja ühtne energia – esteetika- ja tantsukool FÄM grupp tantsuga "Meelekontroll", autorid Getter Tõškevitš ja Eghert-Sören Nõmm

Lummav ja õrn esitus – Kaurikooli balletiklass tantsuga "Tujud või tunded", autor Eliisa Sokk

Väga muusikalne ja kaasahaarv esitus – Varjud tantsuga "India motiivid", autor Natalja Jakovleva

Viimane maakondlik tantsupäev toimub Kuressaares 18. märtsil, seejärel valib žürii välja tantsud, mis jõuavad aprillis toimuvatele piirkondlikele tantsupäevadele.

Seal teevad Koolitants 2023 kunstilised juhid Eliisa Sirelpuu ja Teet Kask koos Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežüriiga valiku tantsudest, mida esitatakse 7. mail lõppkontsertidel Viljandi teatris Ugala.

Viljandis jõuavad publiku ette ka Šotimaa noorte rahvuslik tantsukompanii ja erikülaline.