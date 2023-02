Solistica 2023 võitja Arhanna Sandra Arbma muusikalised eeskujud on Alika ja Nele-Liis Vaiksoo

Lisaks Solisticale võitis Arbma 2022. aastal "Tähede lava" lauluvõistluse ja pälvis Annetekoja talendivõistlusel teise koha.

Noor laulja sõnas, et esimest korda esines ta kolme- või nelja-aastaselt. "Ma olin "Laulukarussellil", aga ma ei saanud edasi," meenutas ta, lisades, et sel ajal õppis ta laulmist lasteaiaõpetaja juures.

Arbma sõnas, et ta on alati soovinud laulja olla ning hetkel harjutab ta laulmist kaks korda nädalas. Ta lisas, et enim naudib ta poplugusid ja ballaadide laulmist. "Seda ma kuulan rohkem kui ooperit."

Eesti Laulu lugude seast olid Arbma lemmik Alika võidulugu "Bridges", mille poolt ta neli korda hääletas. "Ta meeldib mulle väga ja Nele-Liis Vaiksoo ka."

Arbma esitas stuudios muu hulgas Ott Leplandi lugu "Kuula".