Popduo Hurts esineb juulis Lätis Sigulda lossis

Hurtsi kontserdil saab kuulda nii nende värskeimat loomingut bändi viiendalt albumilt "Faith" kui ka varasemaid hitte nagu "Wonderful Life", "Better Than Love", "Stay", "Sunday", "Blood", "Tears & Gold", "Illuminated", "Miracle", "Somebody To Die For", "Blind", "Surrender", "Some Kind Of Heaven", "Nothing Will Be Bigger Than Us", "Wings", "Rolling Stone", "Wish", "Beautiful Ones", "Ready To Go".

Albumi "Faith" materjal sündis keerulisel pandeemia ajal ning seetõttu lükkus ka esialgu 2021. aastaks planeeritud tuur edasi. Intervjuus muusikaajakirjale NME rääkis solist Theo Hutchcraft albumist nii: "Tahtsime minna tagasi oma esialgse olemuse juurde. Armusime uuesti sellisesse muusikasse nagu alguses tegime. Meid on alati popmuusika tumedam pool paelunud. On kummaline aeg, et uut muusikat välja anda, kuid tunne on hea, sest meie muusikas on positiivne sõnum, mis räägib muutumisest ja muutuste aktsepteerimisest. Loodan, et inimesed leiavad selle sõnumi meie muusikast üles."

Hurts alustas tegevust 2009. aastal Manchesteris kui vokalist Theo Hutchcraft ja multi-instrumentalist Adam Anderson koostööd tegema hakkasid.

Hurts pälvis kiiresti tunnustust oma esimese albumiga "Happiness" (2010). Kuus singlit sellelt plaadilt jõudsid edetabelite tippu erinevates Euroopa riikides ning album sai kuldplaadi staatuse Suurbritannias ja Austrias ning plaatinaplaadi staatuse Saksamaal. Bändi staatust popmuusika maailmas kinnitasid ka järgmised plaadid "Exile" (2013), "Surrender" (2015) ja "Desire" (2017).