Ollie ja Bedwetters annavad Tallinnas ühiskontserdi

Tänavusel Eesti Laulul teisele ja kolmandale kohale jäänud artistid Ollie ja Bedwetters on ühendanud jõud, et kostitada publikut suure show'ga. "Rahva huvi ja toetus on peale Eesti Laulu olnud erakordne ja südantsoojendav. Me ei osanud sellist huvi ka enda kõige märjemates unenägudes oodata," ütles Bedwettersi solist Joosper Järvesaar.

"Käesoleva nädala reedel kostitame Eesti Laulu fänne veel millegi väga vägevaga," lisas Järvesaar, viidates ühisele singlile, mis neil Olliega ilmub.

Bedwetters on Eesti muusikasõpradele tuntud kui pop-punk ansambel, mis tegutses esimest korda aastatel 2004–2013. Aastal 2007 sai Pärnu punt laiemale üldsusele tuntuks, kui võitis MTV Euroopa muusikaauhinna. Pärast pea kümne aastast pausi tuli 2022. aastal Bedwetters taas kokku ning üllatas möödunud juunis fänne looga "Miss Hurricane". Eesti Laul 2023 konkursil astus kollektiiv üles looga "Monsters" ja saavutas superfinaalis kolmanda koha. Bedwettersi liikmed on: Joosep Järvesaar, Mihkel Mõttus, Karl-Kristjan Kingi, Rauno Kutti ja Kaspar Koppel.

Oliver Mazurtšak, artistinimega Ollie, on Tallinnast pärit laulja, laulukirjutaja ja produtsent. Ennekõike on Ollie tuntud oma 2015. aastal ilmunud debüütsingliga "Bonfire". Ollie praegune muusikaline suunitlus on kombinatsioon elektroonilistest helidest ja tema armastusest nu-metal'i ja hip-hopi vastu. Ollie on kirjutanud ja produtseerinud laule ka teistele artistidele, nende seas näiteks Uku Suviste "Pretty Little Liar". Möödunud laupäeval pälvis Ollie Eesti Laul 2023 konkursil looga "Venom" auväärse teise koha.

Ollie ja Bedwettersi ühine kontsert toimub Kultuurikatlas laupäeval, 15. aprillil.