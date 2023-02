Eesti Laulu võitnud Alika: ma ei ole oma esinemist veel järele vaadanud

Laulja nentis, et oma võidus ta enne tulemuste selgumist kindel ei olnud. "Selle aasta Eesti Laul on üks tugevamaid ja top kolmes vääris igaüks seda võitu. Ma ei mõelnud, et ah ma võidan."

Oma looga "Bridges" on Milova väga rahul ning seda ta muuta ei plaani. Kuigi laulja pole oma etteastet veel järele vaadanud, leidis ta, et see tuli väga hästi välja, ning laval seistes tundis ja kuulis ta, et kõik läheb hästi.

Laulja nentis, et võistluse finaalpäeval ta eriti närvis polnud. "See oli hästi imelik, sest see ei ole mulle loomulik. Olin pigem rahulik ja kõige eest tänulik," nentis ta.

"Enne lavale minekut tulid mul pisarad kogu aeg silma. Mitte seetõttu, et ma olin närvis ja mures, vaid ma lihtsalt tundsin, et inimesed toetavad mind ja ma olin väga tänulik," meenutas ta.

Laulja tõdes, et soovib ka Eurovisioonil võidukas olla. "Ma kindlasti annan endast parima ja nüüd hakkab valmistumine. Ma luban, et läheb hästi, aga kui hästi, näeme juba maikuus," sõnas ta.