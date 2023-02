Pommivarjendis Ukraina euroloo valimist vedanud režissöör: saade toimus rongimüra keskel

Sel aastal valiti Ukrainat Eurovisioonil esindav lugu välja maa all asuvas metroojaamas. "Ringvaatele" antud intervjuus rääkis lauluvõistluse režissöör Maryna Shaleva, et saate toimumise ajaks metrooronge seisma ei pandud ja saade toimus rongide müra keskel.

Shaleva oli kohal ka laupäeval Tondiraba jäähallis toimunud Eesti Laulu finaalis. "Muidugi see, mis täna siin toimub, erineb oluliselt tingimustest, milles

meie meeskond tänavu Ukrainas töötas," nentis ta.

Naise sõnul oli ukrainlaste jaoks see, et nende euroloo valikvõistlus Vidbiri üldse toimus, omaette pisike võit. "Saime kõigist raskustest üle, viisime võistluse läbi ja valisime oma riigile väärilise esindaja."

Metroojaam, kus võistlus toimus, asub 90 meetri sügavusel maa all. Shaleva sõnul valiti koht välja eelkõige turvalisust silmas pidades. "Metroo on juba nagu varjend, kuhu saime ohutult pealtvaatajad, osalejad ja abimeeskonna paigutada. See oli võimalus üritust läbi viia, kas või valguse sisse lülitada," kirjeldas ta ja täpsustas, et hetkel on Kiievis elektriga suured probleemid.

Tehnika, mida ürituse korraldamiseks vaja oli, veeti kohale metroorongidega. "Vagunitesse pandi prožektorid, kaamerad ja kraanad, samuti ülekandejaam – see tuli osadeks võtta, metroosse vedada ja uuesti kokku panna."

Režisöör nentis, et tegemist oli tõeliste välitingimustega. "Meeskond oli häälestatud sellele, et lauluvõistlus läbi viia, esindada meie riiki väärikalt ja et Ukraina kindlasti oleks esindatud. Seega hakkasid ajud teistmoodi tööle," sõnas ta.

Shaleva meenutas, et kui esimest korda metroojaama võistluse tarbeks vaatama mindi, ütlesid kõik, et seal võistluse korraldamine on täielik hullumeelsus, sest metroojaam on suurte sammaste ja madala laega pikk tunnel, mida eriti muuta ei saa.

Selleks, et metroo interjööri varjata, kaeti seinad musta kangaga. "See oli nagu suur must kabinet," kirjeldas Shaleva ning nentis, et hea ruumilahenduse korraldamine osutus keeruliseks ülesandeks. "Ruum pole ju üldse millekski selliseks ette nähtud. Midagi nihutada ei saa, kuhugi pöörata ei õnnestu."

Kasutusse läks 14 põhikaamerat ja kaks lisakaamerat. "Töötas steadicam-kaamera, oli kraana, trosskaamera ja relsid. Kaamerate ja eritehnika arvult oli see päris hea ülekanne, nagu ühest suurest kontserdisaalist," märkis Shaleva.

Ajal, mil lauluvõistluse ülekanne toimus, sõitsid metroorongid ikka edasi. "Rongid selles jaamas ei peatunud, aga läbi sõitsid küll," kirjeldas ta. "Leppisime olukorraga ja töö käis rongide müra kõrval. Seda on ka saadet vaadates kuulda. Saatejuhtide teksti taustal on rong."

Komandanditunni tõttu tuli ülekanne lõpetada enne kella kümmet õhtul, et kõik jõuaksid koju sõita.

Kokku jõudis Vidbiri finaali kümme artisti ning sellele eelnevaid poolfinaale sel aastal ei korraldatud. Liverpoolis esindab Ukrainat ansambel Tvorchi. "Nad on väga loomingulised ja põnevad," kirjeldas režissöör võitjaid. "Saame maailmale näidata, et Ukraina on väga mitmekülgne."