Alika lasi Reet Ausi stuudios enda kahest kapis seisnud särgist teha täesti uue ja unikaalse riietuseseme.

"Mu isa suguvõsas on kõik õmblejad," rääkis Alika, lisades, et tal on ka sõpru, kes riiete taaskasutusega tegelevad.