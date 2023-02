Tänavused Eesti filmi- ja teleauhinnad selguvad juba kevadel

"EFTA-d on tagasi oma tavapärases rütmis. Sel korral jagatakse auhindu kevadel, mis annab võimaluse parimaid tele- ja filmitegijaid autasustada aasta esimeses pooles," lausus Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp. "Pisut muutunud on sel aastal ka auhinnakategooriad. Näiteks filmiauhindadele on lisandunud parim grimeerija. Loodan, et see on hea uudis filmitegijatele ja väärtustab veelgi mitmekesisemalt neid inimesi, kes jäävad paraku alati kaadri taha, aga samas on nende töö filmi tegemise juures hindamatu."

Kokku jagatakse 14. aprillil toimuval pidulikul EFTA galal 31 auhinda, millest 16 filmikategoorias ja 15 telekategoorias. Filmižürii kandidaadid esitavad tänavu erialaliidud ning teležürii kandidaadid telekanalid.

2023. aasta EFTA-de nominendid tehakse avalikuks märtsis.

Aprillis toimuvat galat on võimalik vaadata ETV vahendusel.