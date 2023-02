Triinu Upkin uurib uue singliga, miks on tarvis järjekordset armastuslaulu

Valentinipäeva eel avaldas Triinu Upkin loo "Järjekordne armastuslaul". Laulja sõnul on tegu esmapilgul veidi küünilise, kuid tegelikult läbini südamliku armastuslauluga.

"Romantilisest armastusest laulmine, ilma kulunud või imalatesse klišeedesse laskumata, on paras väljakutse, nii et ma isegi ei proovinud," avaldas Triinu. Enda sõnul kasutas ta laulu kirjutades mõnuga n-ö kohustuslikeks peetavaid armastuslaulude elemente, levinud kujundeid ja muinasjutumotiive, et luua kerges paroodiavõtmes laul armastuslauludest.

"Järjekordsele armastuslaulule" valmis ka muusikavideo, milles prints ja printsess püüavad küünilise jutuvestja-laulja ning nõiamoori kiuste oma loo õnneliku lõpuni jõuda. "Tahtsin ka videos klišeedega mängida: laulja pisikesel estraadilaval, kus oma järjekordset armastuslaulu esitada, varjuteatris klassikalise balleti liikumisel põhinev koreograafia tantsupaarile, ja muidugi kuri nõid seda magusust oma kohaloluga ohustamas ja võimendamas," selgitas Triinu. Videos esitab laulja kõiki naisrolle ise, printsi mängib Marcus Nilson (Eesti rahvusballett).

"Järjekordse armastuslaulu" salvestamisel osalesid Jaan Jaanson (kitarr), Kaarel Liiv (basskitarr), Rain Rämmal (klaver), Eno Kollom (trummid), Kaarel Veenre (viiul), Maria Nesterenko (vioola) ja Andreas Lend (tšello). Nõiale andis hääle näitleja Kristjan Lüüs. Helirežii, kokkumängu ja lõppviimistluse tegi Kaspar Leesme (KL Audio), video filmis ja monteeris Albert Kerstna (Visualista).