USA näitleja T.J. Miller astub esimest korda Eesti publiku ette

20. mail astub esimest korda Eestis publiku ette tele- ja filminäitleja, koomik ja häälekunstnik T.J. Miller, kes on tuntud filmidest "Cloverfield", "She`s Out of My League", "Yogi Bear", "How to Train Your Dragon" ja "Transformers: Age of Extinction".

Eestisse jõuab T.J. Miller oma püstijala-show "The Gentle Giant Tour" raames.

T.J. Miller murdis Ameerika filmitööstusse aastal 2008 väikese rolliga filmis "Cloverfield" (2008), millele järgnes osa komöödiafilmis "The Goods: Live Hard, Sell Hard" (2009). 2010. aastal osales ta juba kuues filmis, sh romantiline komöödia "She's Out of My League", "How to Train Your Dragon" ja "Yogi Bear", milles mõlemas osales Miller oma häälega. "Unstoppable" ja "Get Him to The Greek" leidsid samuti positiivseid reageeringuid nii publikult kui kriitikuilt, samas järgnenud "Gulliveri reisid" ei osutunud müügi mõttes edukaks.

Järgnesid filmid "Our Idiot Brother" (2011), "Charlie on Parole" (2011), "Rock of Ages" (2012) ja "How to Train Your Dragon 2" (2014). 2014. aastal osales T.J Miller Michael Bay ulmefilmis "Transformer: Age of Extinction", mis vaatamata kriitikute hinnangule osutus rahalises mõttes suureks kassahitiks.

T.J. Miller on osales ka 2016. aasta filmides "Deadpool" ja "Office Christmas Party". Tema tänase seisuga viimane filmiroll pärineb 2020. aastast filmis "Underwater", mille režissöör on William Eubank.