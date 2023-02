Galerii ja video: Super Bowli poolaja vaheetendusel esines Rihanna

See oli Rihanna esimene avalik esinemine pärast viit aastat. Laulja avas kontserdi looga "Bitch Better Have My Money", hõljudes poolläbipaistval platvormil. Lisaks tuli esitamisele popurrii, kus kõlasid lood, nagu "Where Have You Been", "Only Girl (In the World)", "We Found Love", "Rude Boy", "Work", "Wild Thoughts", "Pour It Up", "Umbrella" ja "Diamonds", vahendab Pitchfork.

Rihanna kandis punast pükskostüümi, selle all kõrgläikelist punast bustier'i. Tema siluett tekitas spekulatsiooni, et laulja on taas rase, mida Rihanna esindaja hiljem ka kinnitas: Rihanna ootab koos elukaaslase, räppar ASAP Rockyga oma teist last.

Rihanna naasis eelmisel aastal muusikasse lugudega "Lift Me Up" ja "Born Again", mis ta tegi koomiksifilmi "Black Panther: Wakanda Forever" heliriba jaoks ja mis oli esimene kord, kui Rihanna avaldas uut muusikat pärast stuudioalbumi "Anti" ilmumist.

Rihanna on varem öelnud, et töötab reggae-mõjutustega albumi kallal, enne Super Bowli esinemist antud pressikonverentsil möödunud nädalal ütles ta, et on avatud sellele, et uurida, avastada ja luua asju, mis on uued, teistsugused, veidi nihkes, imelikud ega pruugi tema fännidele kunagi loogilised tunduda.

"Ma tahan lihtsalt mängida; ma tahan, et muusika oleks mu jaoks lõbus," tõdes ta.

Rihanna esinemist Super Bowli poolaja vaheetendusel saab täispikkuses vaadata Youtube'ist.