Virmaliste menuloo "Naer" sõnade autor end loomeinimeseks ei pea

1960.-1970. aastatel laineid löönud ansambel Virmaliste ühe kuulsaima loo "Naer" sõnade autor Peeter Peetsalu rõõmustas Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...", et 55 aastat tagasi loodud laul endiselt rahva südameis on.

Peeter Peetsalu õppis Tallinna muusikakoolis samal ajal Jaak Joala, Marju Kuudi ja Lauri Nebeliga ning muusikalistele põimikutele stsenaariume tehes pöörduti tihti tema poole, et ta juba loodud viisijuppidele sõnu mõtleks.

"Kuna nad teadsid, et ma selle kirjanduse poolega natuke tegelen, siis ilmselt pöördusid ka nemad (Virmalised) seetõttu minu poole. Aga ega ma end mingiks kirjanikuks ega loomeinimeseks ei pea," sõnas Peetsalu tagasihoidlikult, kuigi rõõmustas, et Vikerraadio kuulajad valisid 1968. aastal kirjutatud "Naeru" veel aastal 2020 läbi aegade parimaks sügislauluks. Loo muusika on kirjutanud Toivo Kurmet, esitaja Jaak Joala.

Jaak Joala "Naer"



Klarnetit õppinud Peetsalu muusikakooli ei lõpetanud, kuna mõistis, et sümfooniaorkestrisse ega Estonia teatri orkestrisse ta niikuinii ei pääse. Tema koolikaaslased tegid tööotsi televisioonis ja nõnda sattus temagi 1968. aastal Eesti Televsiooni muusikasaadete ja hiljem "Aktuaalse kaamera" toimetusse.

"See oli mulle kergendus, sain aru, et pole mõtet," lõi ta muusikukarjäärile südamerahus käega, jõudes ka tele- ja filmimeeskonda, kes tõi ekraanile sellised menukid nagu "Horoskoop" ja "Mehed ei nuta".

"See oli ikka elukool," võttis ta ajastu kokku, kirjeldades kohtumisi Eesti tipplauljate ja -näitlejatega, tegemisi võtteplatsidel ning "Horoskoobi" hullumeelset populaarsust.

Aga kõik mälestused Peeter Peetsalu elus pole kaugeltki põnevate, lõbusate või helgete killast. "Mul oli teadmine, et ehk nüüd isa tuleb ühel päeval tagasi. Läksin hooviväravast välja tänavale ja vaatasin Tallinna poole, et äkki sealt tuleb keegi," meenutas Peetsalu Hruštšovi sula, kui mehed hakkasid vangilaagritest tagasi tulema. Hiljem selgus, et tema isa oligi jäänud Sinimägedesse.

Peeter Peetsaluga tuli saatesse ajakirjanikuks õppinud ja aastaid National Geographicu eestikeelset väljaannet teinud Erkki Peetsalu, kes tõi sarnase joonena isaga välja oskuse hoiduda elus suurematest jamadest.

