Filmitreilerite muusikaprodutsent Rain Ventsel: konkurents on väga tihe

Ventsel meenutas, et kuna "Avatari" režissöör James Cameron otsustas muusika osas pidevalt ümber, oli Ventsli meeskonnal ühel hetkel töös kuus treilerit –näiteks ei sobinud režissöörile see, kui muusika oli liiga filmilik.

"On teatud asjad, millega sa pead arvestama," märkis ta ning selgitas, et treileritele on loodud kindel struktuur, mida peab jälgima. Produtsent selgitas, et kui inimene näeb näiteks Youtube'is treilerit, tuleb esimese kümne sekundiga tema tähelepanu võita. Kui vaataja tähelepanu on võidetud, tuleb talle seletada, mis filmis toimuma hakkab. "Me lihtsalt võtame seda infot videost hästi kiiresti ja me peame kohe lainele saama."

Ventsel selgitas, et treilerites ei kasutata filmis olevat muusikat just selle sama struktuuri tõttu. "Ühel hetkel avastati, et nii müüb paremini. See on inimeste enda tõttu. Kui me paneme filmimuusika ühte treilerisse ja treilerile loodud muusika teise, siis seda teist vaadatakse rohkem, sest vau-efekt on suurem."

Venstli sõnul on konkurents treilermuusika valdkonnas tänaseks päevaks väga suureks kasvanud. "Need, kes suudavad kvaliteeti hoida, need jäävad," täheldas ta. "Iga järgmine töö peab parema olema."