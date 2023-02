Vabaduse kooli õpetajaks läinud Tiina Jaakson: ma ei kahetse oma otsust

Enne Vabaduse kooli tööle minemist töötas Jaakson 30 aastat Eesti Rahvusringhäälingus ajakirjanikuna. Jaakson tõdes, et kuigi plaan eriala vahetada oli temas juba varem tekkinud, andis viimase tõuke selleks Venemaa alustatud sõda Ukrainas.

Tänaseks enam kui pool aastat õpetajana töötanud Jaakson oma otsust ajakirjandusest lahkuda kahetsenud pole. "Mul on selle aja üle hea meel ja ma arvan, et ma olen selle võrra praegu kogenum ja targem õpetaja. Mulle väga meeldib mu töö, ma olen väga rahul, et ma seda tööd teen. Ma lähen igal hommikul kooli ja lapsed ootavad mind. Ma ei kahetse mitte midagi."

Vabaduse koolis õpetab Jaakson üheksandat klassi ning kolme keelerühma. Õpetaja sõnul on tema õpilased hästi siirad ja vahetud. "Nad tulevad eesti keele tunni lõpus ja tänavad huvitava tunni eest. Mõnikord, kui ma ei jõua söögivahetunnil sööklasse, siis nad kohe märkavad ja küsivad, kas ma söömas olen käinud ja miks ma sööklasse ei lähe. Kui ma ütlen, et mul ei ole aega, siis nad küsivad, kas nad toovad mulle ühe õuna. Nad on hästi osavõtlikud, tähelepanelikud ja siirad," rääkis ta.

Jaakson selgitas, et Ukraina lastele õpetatakse Vabaduse koolis eesti keelt eesti keeles. "Kui sa õpetad eesti keeles, siis sa pead tegema sellise õppematerjali, kus sa toetad pildiliselt hästi palju," kirjeldas ta.

Tänaseks räägivad pool aastat eesti keelt õppinud lapsed eesti keelt A1 keeletasemel. "Nad peavad suutma rääkida iseendast, kust nad pärit on, kus nad siin Eestis elavad, arsti juures peavad nad oskama öelda, mis neil valutab ja nad oskavad ameteid. Nad oskavad kõike kõige lihtsamat, mis on eluks vaja," selgitas ta.

Õpetaja sõnul on Vabaduse kooli õpilased väga tublid ning nad tahavad väga eesti keelt õppida. "Ma näen seda, et nad õpivad ka sellepärast, et nad armastavad väga Eestit ja nad on Eestile hästi tänulikud," märkis ta.

Oma õpilastele Jaakson "kahtesid" ei pane. Seda seetõttu, et kuna noored alles alustasid eesti keele õppimist, siis ta ei taha neilt hinnetega motivatsiooni ära võtta. "Nad teavad ja nad ei kuritarvita seda," märkis ta.