Neitsov: teen omalt poolt kõik, et hasartmängude küüsi uuesti mitte langeda

Saates "Hommik Anuga" oli külas muusik Paul Neitsov, kes paar aastat tagasi tunnistas avalikult, et oli hasartmängusõltlane. Anu Välbale antud intervjuus sõnas muusik, et teeb omalt poolt kõik, et hasartmängude küüsi enam mitte langeda.

2022. aastal andis Neitsov välja kaks albumit: "Tule" ja "Eesti laulud kitarril". "Ma arvan, et see "Eesti laulud kitarril" on vol 1, et tuleb veel vol 2, vol 3 ja vol 4," märkis ta ja lisas, et popmuusikast saab peaaegu kõiki lugusid kitarril esitada, isegi räppi.

Küll aga tõdes ta, et on lugusid, mida on juba kitarril nii hästi mängitud, et tema neid puutuma ei hakka. Ühe näitena tõi ta välja Riho Sibula loo "Kuulaps. "See on nii nagu see on," sõnas ta.

Muusik tõdes, et publiku ees musitseerimine annab talle endiselt adrenaliinilaengu, mida talle meeldib füüsilise tegevusega maandada. Varem hasartmängudega tegelenud muusik sõnas, et enam ta negatiivsete sõltuvuste küüsis olla ei soovi ja kulutab oma aega pigem muusikale või trennile. Küll aga nentis ta, et hasartmängusõltuvus on miski, mis teda elu lõpuni puudutab.

"Sellist asja nagu imeline tervenemine ma ei usu," sõnas ta, "kui ma ütleksin, et ma olen selles osas täiesti terve, siis ma valetaksin endale ja teistele, sest me kunagi ei tea, mis võib tulla. Mitte keegi ei tea, mis tulevikus saab. Ma lihtsalt teen omalt poolt kõik, et see ei juhtuks," selgitas ta.

Sõltuvuse seljatamine on muusiku sõnul muutunud teda igas mõttes paremaks inimeseks. "Ma olen rahulikum, ettevaatlikum ja ma tunnen iseennast paremini. Ma saan iseenda mõtetest ja tegevustest ja käitumisest paremini aru."

Paul Neitson esitas saates ka kaht lugu: "Neiu mustas kleidis" ja "Tule".