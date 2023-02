Ansambel Meelik: meil läks väga hästi, olenemata sellest, et trummipoodium osutus ebastabiilseks

Eesti Laulul neljanda koha saavutanud Meelik sõnas ERR Menule antud intervjuus, et oma finaali etteastega jäid nad rahule ning kinnitasid ka, et tulevikus saab ansambli sulest kuulda veelgi uut muusikat.

"Meil läks väga hästi, olenemata sellest, et mikrofonid hakkasid sõitma ja trummipoodium osutus ebastabiilseks," kommenteeris Andres Kõpper bändi esinemist.

"Võib-olla andsime liiga vähe pistist. Keegi andis veel rohkem," naljatles Kõpper neljanda koha üle. "Nüüd on meil müügis neli piletit Liverpooli," lisas ansambli liige Meelik Samel.

Ansambel lubas, et tulevikus annavad nad välja mitmeid singleid. "Ja lõpuks avaldame me kümme singlit ühel helikandjal," viitas Rain Parve stuudioalbumile.

"Praegu ei ole otseselt avalikku live-esinemist kirjas, aga kui kellelgi tuleb suurepärane mõte, et me võiks seda kusagil teha, siis me oleme valmis," rääkis Kõpper lõpetuseks, et kontserte on nad tulevikus valmis andma küll.