Rein Rannap: Eesti artistid kaotavad Eurovisioonil tihti oma enesekindluse

Eesti Laulu finaalis külalisesinejana lavale astunud Rein Rannap rääkis ERR-ile antud intervjuus, et selleks, et Alikal Eurovisioonil hästi läheks, peab ta ka Liverpoolis enesekindel ja julge olema.

Rannap tõdes, et finaali ta eriti ei näinud, sest ootas lava taga oma esinemist. "Seal küll olid mõned monitorid, aga heli oli väga kokkusulav ja segane. Aga meil on järelevaatamine olemas, nii et homme saan teada."

Küll aga kuulis ta Alika võidulaulu "Bridges". "Alika on suurepärane. Ma tean teda juba "Eesti otsib superstaari" saatest. Juba siis ma sain aru, et ta on väga kõva laulja," rääkis ta.

Rannapi sõnul on oluline, et Alika ka Liverpoolis enesekindel oleks, sest Eesti artistid, kes kodupubliku ees väga enesekindlalt ja karismaatiliselt mõjuvad, kaotavad Eurovisioonil teiste keskel oma julguse. "Teiste esinejatega võrreldes on nad alati kuidagi tagasihoidlikumad," märkis ta.

Selleks, et Alika ka Liverpoolis enesekindlalt mõjuks, soovitas Rannap tal enne võistlus suurte publikute ees esinemist harjutada. "See on kogemuste teema," sõnas ta.