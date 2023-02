Rannarootsi muuseumis toimus traditsiooniline perepäev

Rannarootsi muuseumi perepäev ja vanasadama turg said hoo sisse keskpäeval. Kui turulettide äärde jätkus ostjaid juba varem, siis lastele mõeldud lõbustused algasid pärast lõkke süütamist. Tänavu toimus trall kuival maal, sest jääle minna ei saanud.

"Veel esmaspäeval me lootsime, et saame oma jääkarussellid ilusasti käima, aga kolm päeva tagasi pööras tormiks ja vesi tõusis nii palju, et meie jääst ei ole midagi ja täna võiks talisupluse ja aerutamise võistluse teha," rääkis muuseumi juhataja Ülo Kalm.

Selle asemel said mudilased kätt proovida näiteks täpsusviskes. Enrik Visla pereansambel mängis pilli ning külla tulid newfoundlandi tõugu koerad.

"Ta on ikkagi vetelpäästekoer, toob inimesi ära. Vanal ajal ta oli kalameeste abi paadis, kus ta aitas neil võrke ära tuua. Aga ta on ikkagi vetelpäästja, talle meeldib ujuda," selgitas koeraomanik Katre Vimm.

Koerad tõmbasid ka laste tähelepanu. "Väga vahvad (koerad) olid," ütles Loora.

Need, keda huvitas linnuriik, said osaleda Silma õpikoja juhendaja Marko Valkeri peetud linnutunnis.

"Sellise ettekande puhul on põhiline, et inimesed saaksid pärast midagi sellest kuuldust ise kasutada ja ise loodusesse minnes näeksid rohkem," rääkis Valker.

Muuseumimajas sai näiteks kätt proovida Ukrainale mõeldud varjevõrkude tegemisel ning maitsta head ja paremat, mille oli valmistanud muuseumis igal nädalal koos käiv Neljapäevamemmede klubi.

Rannarootsi muuseumi asutamisest möödus eelmise aasta lõpus 30 aastat.