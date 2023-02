Wiwibloggsi ajakirjanik: Eesti Laul suudab alati tõsta esile head alternatiivmuusikat

Deban Aderemi kinnitas, et ta on jälginud Eurovisiooni alates 2000. aastast ja lisas, et Eurovisioonihooaeg kestab tema jaoks aastaringselt. "Albaania lauluvõistlus toimub tihti detsembris jõulunädalal, aga nii jaanuar kui ka eriti just veebruar on väga tihedad, aga see jätkub mõistagi ka märtsis ja aprillis," sõnas ta ja lisas, et töö jätkub ka pärast mais toimuvat Eurovisiooni. "Pärast seda vaatame neile tulemustele otsa ning lauluvõistlusel osalevad artistid hakkavad avaldama uut muusikat, seega sa oled pidevalt selle asjaga seotud.

Tema jaoks on Eurovisioonist saanud elustiil. "See on väga suur osa sellest, kes ma olen," mainis ta ja lisas, et aastate jooksul on tal tekkinud mõned rahvuslikud lauluvõistlused, mida ta põhjalikumalt jälgib. "Eesti Laulu olen ma vaadanud, kommenteerinud ja analüüsinud igal aastal, üks põhjus on kindlasti selles, et mulle lihtsalt meeldib Tallinn nii väga, aga samas Eesti Laul suudab alati tõsta esile head alternatiivmuusikat."

Seekordne Eesti Laulu valik on Aderemi sõnul väga tugev. "Tragöödia on selles, et ainult üks lugu pääseb Eurovisioonile, sest Eestis on väga põnev muusikakultuur," mainis ta ja lisas, et tema kõigi aegade lemmik Eesti Laulu võistluslugu on Laura ja Koit Toome "Verona". "Aga neid lugusid, mida ma armastan, on veel väga palju ning just seetõttu mulle Eesti Laul meeldibki, et pidevalt tuleb uusi muusikalisi pärle."