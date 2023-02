Olavi Pihlamägi: pole mingit hirmu minna Eurovisioonile oma rahvuskeelega

Eurovisiooni-ekspert Olavi Pihlamägi tõi "Vikerraadios" välja, et kuigi proportsionaalselt on Eesti saatnud Eurovisioonile kõige enam just ingliskeelseid laule, siis väga edukad on olnud ka mitmed eestikeelsed võistluslood.

Olavi Pihlamägi võrdles EestI Laulu finalisti Meelikut legendaarse Šoti ansambliga Bay City Rollers. "Kui nüüd selle ansambli imagot meenutada, siis ka need poisid tulid veidi kiiksuga imagoga välja ning Meelik on just täpselt see sama, nad on keeranud parasjagu vinti üle, aga mitte nii, et see oleks muutunud labaseks, see on mõnus, ma tunnen ära seda retrot ning seda muusikat, mida nad on jäljendanud."

Tänavu tegi Pihlamägi otsuse, et ta ei kommenteeri Eesti Laulu võistluslugusid. "Aga minu sisemine tunne ütleb, et näiteks Meelik võiks sattuda superfinaali," tõdes ta ja lisas, et sinna võiks sattuda ka väga-väga populaarne ning just Skandinaavia maades südameid võitnud Ollie. "Aga võib sattuda ka mõni naislaulja."

"Ükspuha, kes võidab superfinaali, on igal juhul väärikas esindama Eestit esindama suurel Eurovisioonil, seda enam, et me tähistame tänavu 30 aastat möödumist sellest, kui sündis Eurolaul," sõnas ta ja tõi välja, et Eurovisioonil on eesti keel kõlanud üheksa korda, inglise keel 17 korda, üks kord itaalia keel ja üks kord Kreisiraadiolt Euroopa keelte segu. "Inglise keele osatähtsus on muidugi suurem, aga ma arvan, et ei ole mingisugust hirmu minna Eurovisioonile oma rahvuskeelega, mida kinnitavad head tulemused Ott Leplandi ja Urban Symphonyga."

"Selle 30 aasta jooksul on kõige rohkem olnud Eurovisioonil naisi, täpsemalt 12, mehi kuus, duette neli ja ansambleid kuus," sõnas ta ja lisas, et on ka neid, kes on mitu korda Eurovisioonil käinud. "Maarja-Liis Ilus, Koit Toome ja Laura Põldvere, on ka neid, kes teavad päris hästi, mis on Eurovisiooni lava."