Täna õhtul selgub Eesti Laul 2023 võitja

Lisaks 12 finalistile astuvad Eesti Laulu lavale Zetod, Rein Rannap, Karl-Erik Taukar bändiga, Ines ja Pur Mudd, 2 Quick Start ja möödunud aasta võitja Stefan.

Eesti Laulu finalistide saatus on korraga nii rahvusvahelise žürii kui ka Eesti publiku käes. Hääletamine toimub kahes voorus, kus esimeses voorus lähevad arvesse nii žürii kui ka telefonihääletuse tulemused. Superfinaali pääseb koondedetabeli esikolmik, võitja selgitab välja telefonihääletus. Finaali jõudnud lugusid hindab tänavu 11-liikmeline žürii, kelle seas on nii rahvusvaheliselt edukaid artiste, produtsente, laulukirjutajaid kui ka Eurovisiooni eksperte ja kohalike eelvoorude korraldajaid erinevatest Euroopa riikidest.

Eesti Laul 2023 finalistide hääletusnumbrid

1. Meelik "Tuju": 9007001 (SMS-i teel hääletades 1)

2. Inger "Awaiting You": 9007002 (SMS-i teel hääletades 2)

3. Janek "House of Glass": 9007003 (SMS-i teel hääletades 3)

4. Elysa "Bad Philosophy": 9007004 (SMS-i teel hääletades 4)

5. M Els "So Good (At What You Do)": 9007005 (SMS-i teel hääletades 5)

6. Bedwetters "Monsters": 9007006 (SMS-i teel hääletades 6)

7. Andreas "Why Do You Love Me": 9007007 (SMS-i teel hääletades 7)

8. Alika "Bridges": 9007008 (SMS-i teel hääletades 8)

9. Anett x Fredi "You Need to Move On": 9007009 (SMS-i teel hääletades 9)

10. Ollie "Venom": 9007010 (SMS-i teel hääletades 10)

11. Mia "Üks samm korraga": 9007011 (SMS-i teel hääletades 11)

12. Sisse "Lighthouse": 9007012 (SMS-i teel hääletades 12)

SMS-i teel saab hääletada numbril 15415 - hääletamiseks tuleb sisestada sõnumisse laulu järjekorranumber. Kõne ja SMS-I hind on 1.70. Hääletamine avatakse saate alguses.

Eesti Laulu finaalkontserti juhivad Grete Kuld ja Tõnis Niinemets. Tondiraba jäähallis toimub kaks publikuga kontserti, lisaks õhtusele finaalile ka päevane peaproov.

Eesti Laulu finaali vahendavad otseülekandes ETV, ETV2, ETV+, Raadio 2, Jupiter ja ERR.ee portaal. Finaalkontserdi otseülekanne algab kell 19.30, Raadio 2 lülitub Eesti Laulu lainele juba kell 17. "Aktuaalse kaamera" ajal kell 21 saab veebikanalite vahendusel jälgida Jupiteri erisaadet Eesti Laulu melust, saadet juhivad Margus Kamlat, Bert Järvet ja Heleri All. ETV2 vahendab täisprogrammi (sh erisaadet) koos eesti viipekeele tõlkega, saatele saab lisada ka valitavad automaatsubtiitrid.