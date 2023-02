Eesti Laulu võitis Alika

Võitjale kuulus 42 protsenti häältest.

Alika tänas oma võidukõnes kõiki finaliste ja ütles, et nad kõik olid võitu väärt. "Ma arvan, et mu eesti keele sõnavaras pole nii palju sõnu, kuidas ilusti kokku panna seda lauset. Tahan öelda suur-suur aitäh, et te usute minusse ja et see energia jõudis teieni. Suur aitäh, et te olete olemas," pöördus ta ka oma toetajate poole.

Eesti Laulu finaal Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Esikolmik:

1. Alika

2. Ollie

3. Bedwetters

Ülejäänud finalistid:

4. Meelik

5. Janek "House Of Glass"

6. Sissi "Lighthouse"

7. Inger

8. Andreas

9. M Els "So Good (At What You Do)"

10. Anett ja Fredi "You Need To Move On"

11. Elysa "Bad Philosophy"

12. Mia "Üks samm korraga"

Rahvusvaheline žürii hääletas parimaks Alika.

Žürii hääled Autor/allikas: ERR

Eesti Laulu finalistide saatus oli korraga nii rahvusvahelise žürii kui ka Eesti publiku käes. Hääletamine toimus kahes voorus, kus esimeses voorus läksid arvesse nii žürii kui ka telefonihääletuse tulemused. Superfinaali pääses koondedetabeli esikolmik, võitja selgitas välja telefonihääletus.

Finaali jõudnud lugusid hindas tänavu 11-liikmeline žürii, kelle seas on nii rahvusvaheliselt edukaid artiste, produtsente, laulukirjutajaid kui ka Eurovisiooni eksperte ja kohalike eelvoorude korraldajaid erinevatest Euroopa riikidest.

Lisaks 12 finalistile astusid Eesti Laulu lavale Zetod, Rein Rannap, Karl-Erik Taukar bändiga, Ines ja Pur Mudd, 2 Quick Start ja möödunud aasta võitja Stefan.

Eesti Laulu finaalkontserti juhtisid Grete Kuld ja Tõnis Niinemets.