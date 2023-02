Folklorist koostas Eesti kõige kurjemate mütoloogiliste tegelaste esikolmiku

"Oli küll raske ülesanne, sest meie mütoloogilised tegelased on suhteliselt heatahtlikud ja teevad pigem paha siis, kui inimene ise on pahasti käitunud või teinud midagi väga valesti," sõnas ta. "Võib-olla on see eestlaste rahvuslik oskus diplomaatiliselt käituda üleloomulike olendite ja vaimolenditega."

Esimesena tõi Kõivupuu välja koerakoonlased ehk peninukid. "Meie mütoloogilisel paletil on nad tõesti kõige pahatahtlikumad. Kuigi selliseid tegelasi tuntakse ka teistes mütoloogiates, aga need on seotud sõjakoledustega." Ta lisas, et ka Eesti rahvauskumuste kohaselt ilmutavad peninukid end siis, kui on karta sõjaohtu või midagi muud katastroofilist.

Järgmisena tõi Kõivupuu välja mütoloogilise tegelase marduse. "Tema tuletab inimestele meelde, et nad on surelikud," kommenteeris folklorist. "Ta annab ühel või teisel viisil inimesele märku, et tema aeg saab siinilmas otsa."

Kõivupuu sõnul on pahatahtlik mütoloogiline tegelane ka palunõid. "Ta on rahvapärimuses sisaliku ja linnu sulam," sõnas ta. "Temas on kokku sulandunud inimeste hirmud seoses looduses päriselt eksisteerivate olenditega," rääkis Kõivupuu, lisades, et palunõid hammustas ja pritsis mürki, kui ta end kuidagi ohustatuna tundis.