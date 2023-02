Bedwettersi liige ansambli algusaastatest: interneti tark kasutamine andis päris palju juurde

"Kui sa oled lapsevanem, siis tegelikult ei ole vahet, kus sa oled," kommenteeris Kutti, et praeguses elufaasis ei ole neil vaba aja veetmise suhtes vahet, kas elada Pärnus või Tallinnas. "Siin on küll rohkem mängutubasid," muigas ta.

Mõttus rääkis, et kuigi tema on üks Bedwettersi asutajaliikmetest, siis oli alguses liikumapanevaks jõuks ikkagi ansambli solist Joosep Järvesaar. "Tema tahtis bändi teha, sest tal on kirjeldamatu esinemisvajadus," sõnas Mõttus. Kui Bedwetters loodi, siis olid nii kitarrist Mõttus kui ka bändi trummar Alo-Martin Mathiesen vaid loetud kuud pilli mänginud. "Nii saigi trio kokku. Mängisime kahte Green Day lugu prooviruumis aasta aega – see oligi Bedwettersi algus."

"Internet andis päris palju juurde," meenutas Kutti, et toonasel populaarsel sotsiaalmeediaplatvormil MySpace tekkis neil enda fännidest koosnev kommuun ning lisas, et ka MTV auhinna pälvimisel aitas interneti tark kasutamine palju kaasa. "Tänapäeval on internet palju killustatum," ütles ta.

"Ma arvan, et ma suudaksin kuu ajaga ükskõik, millise inimese õpetada "Juulikuu lund" elementaartasemel mängima," sõnas Mõttus, et tema arvates ei ole kitarr just kõige keerulisem instrument ning seetõttu hakkas ta noorena kitarri õppima ja mängib seda ansamblis siiani.

"Kui lugu on viisilt hea, siis ei ole vahet, mis tausta sa sellele paned," rääkis Mõttus, kuidas head lugu teha. "Me leppisime kokku, et jätkame elektroonika ja roki kokku segamist," kommenteeris ta Bedwettersi praegust muusikastiili. "Me proovime erinevaid žanreid kokku segada, et oleks ka kunstiliselt huvitav."