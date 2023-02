500 võileiba ja viiemeetrine päike: BFM-i tudengid uurivad Eesti Laulu telgitaguseid

Tudengite käe all valmib kuus eriilmelist klippi, mis tutvustavad noorte pilgu kaudu, kuidas päriselt käib Eesti Laulu tegemine nii lava taga kui ka ees.

"Jah, loodame ikka, et noored on meie vaatajad ja osad neist kindlasti ka meie tulevased kolleegid, miks mitte näidata neile seestpoolt, kuidas kogu see suur kontsert valmis ehitatakse," kommenteeris ETV elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi. "Näiteks, kust Stefan lennutab alla 10 000 armastuse postkaarti või millised söödavad taimed on green room'ile kohaselt laual," loetles Killandi.

BFM-i tudengid veetsid päeva Tondiraba jäähallis ja jälgisid kõiki ettevalmistusi suureks telekontserdiks. Nad proovisid ise järgi, kuidas sõidutada viie meetri pikkust kraanat või mitu tuhat sammu teeb operaator koos kaameravestiga tiirutades ümber solisti. Kui kiiresti valmib üks võileib, kui neid päevas tuleb teha 500 ning kuidas tehakse 98 meiki? Kes on kõige keerulisema lavakujundusega artist või milliseid suuri asju tuleb sekunditega lavale ja tagasi lükata nagu näiteks viiemeetrist päikest ja kuut klaverit.

Mis noorte tulevaste teletegijate kaamera ette jäi, seda saab vaadata juba laupäeval Jupiterist.