Eesti Laulu finaali erisaates tõdes eelžüriis osalenud Taukar, et ühelegi loole ülekohut ei tehtud

Saatejuhid Heleri All, Margus Kamlat ja Bert Järvet külastasid Eesti Laulu eelsaates proove ning tutvusid ettevalmistustega. Muu hulgas selgitati välja, kuidas Rein Rannap klaverist löökpilli välja võlub, mida Stefan Eesti Laulu finaalis 10 000 postkaardiga teeb ja miks Tõnis Niinemets sugugi backstage'st lahkuda ei taha. Erisaade viis vaataja kohtadesse, kuhu publik ei satu ja tutvustas salapäraseid Manowari särkides mehi, kelleta Eesti Laul toimuda ei saaks.

"Minul ei jäänud küll eelvalikust ühtegi laulu kripeldama, mis edasi ei saanud," lausus eelžüüris osalenud Taukar, et ühelegi loole ülekohut ei tehtud. "Kõik, kes pidid saama poolfinaalidesse, said," ütles ta ja lisas, et eelžüriist jäi talle enim kõrvu Janeku ja Ollie Eesti Laulu lugu.

Esimest korda Tondiraba jäähallis toimuva Eesti Laulu finaalkontserdiks on tehtud ettevalmistusi terve nädala ja reedel toimuvad viimased proovid. Suur finaal algab laupäeval kell 19.30, otseülekannet vahendavad ETV, ETV+, Raadio 2, Jupiter ja ERR-i portaal.

Koostöös Eesti Viipekeelse Seltsiga saab Eesti Laul täispikkuses tõlke eesti viipekeelde, ülekannet näeb ETV2-s, kus otseülekandele lisatakse ka valitavad automaatsubtiitrid ja võõrkeelsetele lauludele kuvatakse tõlkesubtiitrid.

Võistluse melu avab ka Jupiteris ja ERR-i portaalis olev erisaade laupäeval kell 21. Prooviperioodi on saatnud BFM-i tudengid, kelle videolugusid näeb samuti laupäeval Jupiteris.

Eesti Laulu finaalis osalevad Meelik, Inger, Janek, Elysa, M Els, Bedwetters, Andreas, Alika, Anett ja Fredi, Ollie, Mia ja Sissi.

Finaalkontserti juhivad Tõnis Niinemets ja Grete Kuld.