Marmormaze avaldas uue videosingli

Marmormaze'i uus videosingel kannab pealkirja "Zeiss" ning ühtlasi on lugu ka artisti kevadel ilmuva albumi "Who Else, Really" ("Kes siis veel") esiksingel.

Marmormaze'i sõnul sai "Zeiss" inspiratsiooni räppar Rick Rossi loost "Devil In A New Dress".

"Ma arvasin, et ta lüürika ütleb: "God bless the man I put this Zeiss over ("Jumal õnnista meest, kellele ma selle Zeissi suunan" – toim.)," sõnas muusik, et tema arvates viitas Ross jahipüsside sihikuid müüvale firmale, kuid tegelikult oli "Devil In A New Dressi" laulutekst teistsugune. Marmormaze võttis aga lause ise kasutusele oma uues loos. "See kõlas minu jaoks eriti kurjakuulutavalt ja lahedalt."

Marmormaze lisas, et "Zeiss" ei räägi siiski ainult püssidest ja sihikutest. "Kellele relvad ja jahipüssid ei meeldi, võib mõelda, et see laul on kaameratest ja objektiividest," muigas ta.