Meelik Eesti Laulu finaalist: aitame kaasa, et laulutekst arusaadavam oleks

"Aeg-ajalt kipub tekkima selline tunne, jah," kinnitas Parve, et nad tunnevad end kohati vanana võrreldes teiste Eesti Laulu osalejatega. "Õnneks ühed onud on seal veel – Bedwetters," muigas Kõpper.

Kõpper sõnas, et lugu "Tuju" on tegelikult armastusest inspireerituna kirjutatud. "Me aitame finaalis natuke kaasa sellele, et laulutekst arusaadavam oleks," kinnitas muusik, viidates sellele, et nad on teadlikud, et mõni kuulaja ei ole algselt loo sõnadest aru saanud.

"Me teame küll, et "Ringvaates" läks lool väga hästi," kommenteeris Kõpper fakti, et Eesti Laulu konkurentide häältesumma tulemusena platseerus Meeliku lugu "Tuju" telesaates esikohale. "See on väga lahe – see läheb korda küll."

"Me võib-olla oleme favoriidid, võib-olla mitte – ega keegi ei tea," arvas Parve. "Vahepeal võidab kõige parem laul, vahepeal mitte. Võit ei sõltu üldse sellest."

Kõpper lisas aga, et finaali suunduvad nad suhteliselt pigevaba olekuga. "Kui tavaliselt enne esinemist loodad, et midagi ei lähe pekki, siis me loodame vastupidi," naljatles ta.