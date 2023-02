Pur Mudd: meilt on küsitud, kas me ise ei oska üldse muusikat teha

Rõõmuse sõnul valmis uus singel väga kergelt. "Meil oli üks lugu peaaegu valmis, ainult refrään oli puudu. Proovisime ja katsetasime ning võtsime Inese originaalloost tema vokaali. Kõik toimis, tempo oli ka peaaegu sama," kirjeldas ta.

Ines tõdes, et talle meeldis uus versioon laulust kohe. "Meeldiski see, et see oli väga teistmoodi ja seal oli kohe uus salm, mis on uue meloodiaga. Mulle meeldis ka see idee, et sinna on midagi täiesti uut toodud ja vana refrään ja sinna juurde liimitud. See oli kuidagi värskendav."

Laulja meenutas, et lugu "Iseendale" valmis 2005. aastal. "See on hästi kergelt sündinud lugu, lihtsalt klaveri taga musitseerides. Kõigepealt tekkis refrään ja just tekstiga koos, mis on minu puhul hästi ebatavaline," selgitas ta. "Võtsin oma vennal sabast kinni ja ütlesin, et võiks meloodiat ja harmooniat arendama hakata. Nii ta läks. Kergesti tulnud lugu."

Pur Mudd on ka varem vanu hitte taaselustanud ning eelmisel aastal ilmus neil koostöös Grete Paiaga lugu "Ainult unustamiseks". Siimani sõnul pole keegi muusikutele öelnud, millistele lugudele tänapäevast lihvi andma ei peaks, kuid nad on ise tunnetanud, et mingeid lugusid ei tasuks näppida. "Küll aga on küsitud, kas me ise ei oska üldse muusikat teha," nentis ta.

"Kõik mis sa teed" tuleb esitamisele ka Eesti Laulu finaalsaates. Kuigi muusikud sel aastal lauluvõistlusest ise osa ei võta, meenutas Ines, kuidas ta 2000. aastal Eestit Eurovisioonil esindas ja milline suurvõistluse Eesti eelvoor toona oli.

"Siis see muidugi tundus megavägev, kõige ägedam asi, mis olla saab," meenutas ta. "Aga kui me võrdleme seda, mis praegu toimub, siis see on muidugi suurem."

Tollal toimus finaalsaade ETV-s, nüüd on see suure publikuga suures saalis. "See on ikkagi midagi muud, sest sa saad natukene kogeda seda, mida tähendab suure rahva ees esinemine. Ma olin ainult telestuudios ja siis läksin Globenisse, kus olid äkki mingid tohutud massid. Oleks tahtnud Eestis juba väikese õppetunni saada," tõdes ta.